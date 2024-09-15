От массовых пожаров в Ростовской области пострадали 13 жилых домов

В Ростовской области ликвидируют пожары, которые разгорелись по всему региону 15 сентября. По данным МЧС региона, за неполные сутки было зарегистрировано около 60 возгораний.
— По состоянию на 20:00 в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах, — прокомментировал глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и погибших в пожарах нет.
— Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, будет оказана помощь.
Напомним, всего в тушении возгораний по области задействовано более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
— Также в регионе сегодня тушат три лесных пожара — в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах на общей площади 7,4 га.