От массовых пожаров в Ростовской области пострадали 13 жилых домов

— По состоянию на 20:00 в Ростовской области продолжается ликвидация пожаров. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало от огня 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах, — прокомментировал глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.