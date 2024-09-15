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В СНТ под Ростовом в пожаре пострадали 15 строений

На левом берегу Дона локализован крупный пожар, сгорели четыре дома.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом, в садовом товариществе на левом берегу Дона в Аксайском районе, локализован крупный ландшафтный пожар, который распространился на строения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

— В садовом товариществе «Задонье» пожарные остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, по словам начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филлипова, пожару в СНТ «Задонье» был присвоен повышенный, четвертый, ранг сложности.

— Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома, — комментировал Сергей Филлипов ситуацию в 18:00. — Предварительно, общая площадь пожара на данный момент составляет 6000 квадратных метров.

К тушению возгорания было привлечено 50 человек личного состава и 16 единиц техники.