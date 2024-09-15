В СНТ под Ростовом в пожаре пострадали 15 строений

Под Ростовом, в садовом товариществе на левом берегу Дона в Аксайском районе, локализован крупный ландшафтный пожар, который распространился на строения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.
— В садовом товариществе «Задонье» пожарные остановили распространение огня. Повреждены 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Тушение ландшафтного пожара продолжается, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Напомним, по словам начальника ГУ МЧС по Ростовской области Сергея Филлипова, пожару в СНТ «Задонье» был присвоен повышенный, четвертый, ранг сложности.
— Из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома, — комментировал Сергей Филлипов ситуацию в 18:00. — Предварительно, общая площадь пожара на данный момент составляет 6000 квадратных метров.
К тушению возгорания было привлечено 50 человек личного состава и 16 единиц техники.