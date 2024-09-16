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«Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольнике» справились быстрее

Пожар в здании «Невской мануфактуры» тушили больше четырех часов. В доме 50 по Октябрьской набережной горели 80 квадратов, сообщает 15 сентября ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в «Невской мануфактуре» поступило в 16:14. В четырехэтажном здании огнем были охвачены 80 квадратных метров на четвертом этаже.

В 20:29 пожар ликвидирован силами 25 человек и 5 единиц техники.

Одновременно с этим в городе тушили пожар в здании «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, где в четырехэтажном здании в 15:00 загорелись четыре квадрата на последнем этаже. Огонь потушили в 17:03, на месте работали 12 человек и три единицы техники.

Ранее мощнейший пожар на «Невской мануфактуре» произошел в апреле 2021 года, пожар смогли ликвидировать лишь спустя пять дней. Один сотрудник МЧС погиб.

«Красный треугольник» горит с завидной частотой. В последний раз на территории завода тушили мойку.

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