«Невскую мануфактуру» тушили больше четырех часов. На «Красном треугольнике» справились быстрее

Одновременно с этим в городе тушили пожар в здании «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, где в четырехэтажном здании в 15:00 загорелись четыре квадрата на последнем этаже. Огонь потушили в 17:03, на месте работали 12 человек и три единицы техники.