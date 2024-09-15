«Там уже провода плавятся!»: Ростовчанка рассказала, как проехала на электричке по горевшим полям

Жара и сильный ветер привели к тому, что в Ростовской области за неполное воскресенье, 15 сентября, произошло около 60 ландшафтных пожаров. С огнем борются более 2000 пожарных, задействовано около 300 единиц спецтехники. Специалисты экстренных служб рекомендуют дончанам в случае задымления на улице не выходить из дома и закрыть окна. А как быть тем, кто в этот момент в пути?
Так, жительница региона Полина ехала из Ростова-на-Дону на электричке через горевшие поля в сторону Матвеева Кургана.
ЧЕРНЫЕ ПОЛЯ И ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ.
По словам дончанки, когда электричка проезжала реку Мертвый Донец, пассажиры все как один прильнули к окнам. Кто-то даже подскочил со своих мест, чтобы разглядеть получше масштаб стихии.
— Салон начал заполнять дым, стало трудно дышать, и люди стали закрывать лица платками, — вспоминает Полина. — Мы практически заехали в пожар. Поля вокруг были выгоревшими от огня, местами еще горели языки пламени.
Полина признается, что, находясь в транспорте, безопасно себя не чувствовала.
— Потом электричка стала замедляться и в итоге вообще встала на месте в районе Мержаново. Мы стояли так минут десять, дыша дымом. Какого-то огромного пламени не было, только небольшие очаги. А вокруг — черные выгоревшие поля. Было видно, что металлические конструкции вдоль рельсов были в копоти от огня.
«СМОТРИТЕ, ВНИЗУ ГОРЯТ ДОМА!».
В какой-то момент кто-то воскликнул: «Смотрите, внизу горят дома!».
— Кажется, это было какое-то садовое товарищество, и было видно, как полыхали крыши у двух домов.
Тогда многим пассажирам стало по-настоящему страшно.
— Было не понятно, поедем мы дальше или нет. Кто-то от беспокойства или, желая подогнать машиниста, начал кричать: «Там сейчас перегорят провода!».
Конечно, никакие провода не расплавились. И вскоре транспорт медленно тронулся. И пассажиры благополучно добрались по своим домам. Полина в растерянности не снимала то, что происходило за окном электрички. Но эту поездку запомнит на всю жизнь.