«Там уже провода плавятся!»: Ростовчанка рассказала, как проехала на электричке по горевшим полям

Жара и сильный ветер привели к тому, что в Ростовской области за неполное воскресенье, 15 сентября, произошло около 60 ландшафтных пожаров. С огнем борются более 2000 пожарных, задействовано около 300 единиц спецтехники. Специалисты экстренных служб рекомендуют дончанам в случае задымления на улице не выходить из дома и закрыть окна. А как быть тем, кто в этот момент в пути?