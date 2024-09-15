Штаб Трампа сообщил о стрельбе неподалеку от политика

«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов, которые были произведены неподалеку от него. Никаких дополнительных подробностей на данный момент нет», — говорится в сообщении директора по коммуникациям предвыборного штаба республиканца Стивена Чунга, его приводит CNN.
Республинка Марджори Тейлор-Грин заявила, что Дональд Трамп «цел и невредим после очередной попытки покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», — написала она в соцсети X.
Тем временем New York Post со ссылкой на источники сообщил, что Дональду Трампу «ничего не угрожало». По словам собеседников издания, стрельба произошла за пределами гольф-клуба, а ее инициаторы целились друг в друга, а не в экс-президента.
Дональд Трамп-младший в соцсети X написал, что открывший стрельбу задержан. По его словам, в кустах у гольф-клуба обнаружили АК-47. Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, расследует инцидент. О стрельбе проинформирован президент США Джо Байден.
13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа восемь раз выстрелили из винтовки AR-15 с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от трибуны. Кандидат в президенты был ранен в ухо. Погиб один из посетителей митинга, еще двое получили ранения. Открывший стрельбу — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был убит снайпером Секретной службы США. После покушения Джо Байден поручил агентству усилить охрану Дональда Трампа.