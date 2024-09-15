Штаб Трампа сообщил о стрельбе неподалеку от политика

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в Дональда Трампа восемь раз выстрелили из винтовки AR-15 с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от трибуны. Кандидат в президенты был ранен в ухо. Погиб один из посетителей митинга, еще двое получили ранения. Открывший стрельбу — 20-летний Томас Мэттью Крукс — был убит снайпером Секретной службы США. После покушения Джо Байден поручил агентству усилить охрану Дональда Трампа.