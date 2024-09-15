Для пострадавших от пожара в Ростовской области открыли ПВР

На территории города Аксая Ростовской области развернут пункт временного размещения для жителей домов, сгоревших в пожарах 15 сентября. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Аксайского района Константин Доморовский.
— Для жителей пострадавших от пожара домов в Аксае развернут пункт временного размещения на базе гостиницы «Саквояж». Ситуация — на контроле правительства Ростовской области, ГУ МЧС России по региону и администрации Аксайского района, — рассказал глава района.
Напомним, из-за ландшафтных и бытовых пожаров, охвативших регион и Аксайский район в частности, пострадали жилые дома.
— В результате пожара на складе в Аксае, в районе бывшего консервного завода, огонь перекинулся на соседние жилые дома. В Ольгинском поселении, несмотря на все усилия пожарных, ландшафтный пожар подступил к территории СНТ «Задонье» и «Донское». Количество пострадавших от огня строений уточняется.
В тушении пожаров на территории района задействованы не только местные пожарные, но и из Ростова, Батайска, им помогают добровольные пожарные дружины.