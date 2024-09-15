Для пострадавших от пожара в Ростовской области открыли ПВР

— В результате пожара на складе в Аксае, в районе бывшего консервного завода, огонь перекинулся на соседние жилые дома. В Ольгинском поселении, несмотря на все усилия пожарных, ландшафтный пожар подступил к территории СНТ «Задонье» и «Донское». Количество пострадавших от огня строений уточняется.