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CNN: власти США расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

Американские власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа как попытку покушения на бывшего хозяина Белого дома.

Источник: AP 2023

Об этом сообщил телеканал CNN.

Источники СМИ утверждают, что зачинщик стрельбы был всего один. Целью нападавшего был именно Трамп.

Ранее в Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден проинформирован о стрельбе.

Трамп Дональд