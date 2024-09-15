CNN: власти США расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

Об этом сообщил телеканал CNN.
Источники СМИ утверждают, что зачинщик стрельбы был всего один. Целью нападавшего был именно Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден проинформирован о стрельбе.
Американские власти расценивают стрельбу рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа как попытку покушения на бывшего хозяина Белого дома.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Источники СМИ утверждают, что зачинщик стрельбы был всего один. Целью нападавшего был именно Трамп.
Ранее в Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден проинформирован о стрельбе.