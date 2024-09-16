ФБР предполагает, что на Трампа было совершено покушение

Господин Трамп находился на пятой лунке своего поля, когда раздались выстрелы, утверждает Fox News. Охрана увела его в безопасное место в здании клуба. По данным телеканала, всего было произведено четыре выстрела. Бывший президент сказал Fox News, что с ним все в порядке. «Секретная служба проделала отличную работу», — добавил он.