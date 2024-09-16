ФБР предполагает, что на Трампа было совершено покушение

ФБР сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на события в Уэст-Палм-Бич и «расследует то, что, предположительно, являлось попыткой убийства бывшего президента Трампа». Информацию бюро приводит CNN. Шериф рассказал, что мужчина, целившийся в сторону гольф-клуба, находился примерно в 400−500 ярдах (366−457 м) от господина Трампа.
По данным Associated Press, мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба Дональда Трампа, когда тот находился на поле. Секретная служба США открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его удалось задержать. На месте происшествия была найдена винтовка, похожая на АК.
Господин Трамп находился на пятой лунке своего поля, когда раздались выстрелы, утверждает Fox News. Охрана увела его в безопасное место в здании клуба. По данным телеканала, всего было произведено четыре выстрела. Бывший президент сказал Fox News, что с ним все в порядке. «Секретная служба проделала отличную работу», — добавил он.