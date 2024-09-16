Журналисту Михаилу Таратуте потребовалась срочная медицинская помощь

Известному российскому журналисту и документалисту Михаилу Таратуте потребовалась срочная медицинская помощь, сообщает РЕН ТВ.
Как утверждает СМИ со ссылкой на источник, 76-летнему журналисту стало плохо из-за резкого падения давления, и родные ему вызвали «скорую помощь».
Отмечается, что необходимую помощь Таратуте оказали на месте, от госпитализации он отказался.
Михаил Анатольевич Таратута — американист, автор и ведущий популярных программ «Америка с Михаилом Таратутой» и «Русские горки», ряда документальных фильмов и статей о США и не только.
В боевике «Америкэн бой» режиссёра Бориса Квашнёва 1992 года снялся в камео.