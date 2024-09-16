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Задержанного в Пулково с неизвестным веществом актера Евгения Ткачука отпустили

Источник: Российская газета

40-летнего российского актера кино и ТВ Евгения Ткачука, ранее задержанного в Пулково, отпустили. Об этом стало известно 78.ru.

«По нашим данным, в отношении артиста составили административный протокол», — передает ресурс.

Согласно уточнению РЕН ТВ, звезда сериала «Король и Шут» (18+) «отпущен под обязательство о явке».

Сообщалось, что у артиста во время досмотра перед полетом был обнаружен сверток с неизвестным веществом (предположительно — наркотиком), которое направили на экспертизу. Как и самого Ткачука.