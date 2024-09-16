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Что известно о предполагаемой попытке покушения на Трампа

Предполагаемая попытка покушения совершена 15 сентября на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По словам бывшего американского президента, он невредим и находится в безопасности.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства инцидента

Стрельба произошла неподалеку от гольф-клуба, в котором бывший президент играл в гольф.

Огонь открыл сотрудник Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц государства, включая кандидатов в президенты и бывших лидеров.

Он стрелял по подозрительному вооруженному человеку, который находился недалеко от территории клуба.

Подозреваемому сначала удалось скрыться, он спрятался в кустах у гольф-клуба.

Впоследствии подозреваемый был задержан полицией и сейчас находится под стражей.

На месте, где прятался подозреваемый, был обнаружен автомат Калашникова (АК-47) с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера.

Возможное покушение

Федеральное бюро расследований начало расследование и расценивает произошедшее как возможную попытку покушения на Трампа.

Трамп заявил, что в инциденте никто не пострадал.

Американский лидер Джо Байден и вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис были проинформированы об инциденте со стрельбой.

Трамп, согласно агентству Associated Press, вернулся в свою резиденцию в Мар-а-Лаго, которая находится приблизительно в 5 км от гольф-клуба.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался Райан Уэсли Рут. Он ездил на Украину и поддерживал киевские власти, сообщила газета The New York Post.

Инцидент со стрельбой у гольф-клуба Трампа произошел спустя приблизительно два месяца после покушения на республиканца на митинге в Пенсильвании.

Трамп Дональд