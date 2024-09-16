Раскрыта личность подозреваемого в покушении на Трампа

В публикации NYP уточняется, что Раут хвалился своими добродетельными качествами и выступал за левые идеи в социальных сетях. Также известно, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и стал жить на Гавайях примерно с 2018 года.