Почти весь Хабаровск остался без горячей воды

С понедельника, 16 сентября, без горячего водоснабжения остался практически весь Хабаровск. ТЭЦ-1 после проведения гидравлических испытаний с 9 по 13 сентября закрыта на ремонт оборудования. А в зоне ТЭЦ-3, которая обслуживает примерно 40% города, начались гидравлические испытания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Также со вчерашнего дня кипятка из своих кранов лишились жители улицы Подгаева. Местная котельная встала на ремонт, там также пройдут гидравлические испытания.
Сейчас горячее водоснабжение есть только у тех, кто подключён к небольшой ТЭЦ-2. На ней гидравлические испытания прошли ещё в конце августа.
Как обещают энергетики, вернуть горячее водоснабжение и абонентам ТЭЦ-1, и ТЭЦ-3, и котельной в Волочаевском городке они намерены в следующий понедельник, 22 сентября.
— Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2024−2025 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию, — напомнили в ДГК.
Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо извещать об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: