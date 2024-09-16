Слепакова* внесли в реестр иноагентов за антироссийские песни, сообщил суд

Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. Он обжаловал свой статус в Верховном суде. В июне его впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.