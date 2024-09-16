Слепакова* внесли в реестр иноагентов за антироссийские песни, сообщил суд

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах уточняется, что предметом разбирательства в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* «Колыбельная» — песня матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в специальной военной операции на Украине. «Тем самым Слепаков* высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», — говорится в документах.
Также, как говорится в судебных материалах, внимание было обращено на композицию «Нет вобле!».
Кроме того, на одном из иностранных интернет-порталов Слепаков* заявил, что считает Израиль своей родиной. Выступая там, он неуместно шутил про референдумы в городе с русскоязычным населением, сказано в документах.
«Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности. <…> По поступившим в министерство юстиции Российской Федерации сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу, Слепаков* является получателем опосредованного иностранного финансирования одной операцией в январе 2021 года <…> и 28 операциями с октября 2021 по декабрь 2022 года», — сказано в документах. Сумма переводов не уточняется.
Слепакова* признали иноагентом в апреле 2023 года. Он обжаловал свой статус в Верховном суде. В июне его впервые оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание маркировки иноагента в публикациях в интернете. Согласно картотеке Таганского райсуда, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении не поступала.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.