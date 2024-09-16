Во Владивостоке малолитражка сбила двух человек

Во Владивостоке на острове Русский автомобиль Honda Fit наехал на двух парней. Пострадавших с травмами доставили в больницу.
О ДТП рассказали в службе аварийных комиссаров «Автогарант». В районе Поспелова, 11, четыре человека толкали неисправный автомобиль Toyota Carina по право полосе. В какой-то момент водитель Honda Fit не выдержал дистанцию и врезался в машину, а также в двух парней, которые получили травмы и были госпитализированы.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Артеме иностранец нарушил три ПДД, чем привлек внимание полиции. Оказалось, что водительских прав у него нет, теперь он должен заплатить штраф, а также покинуть Россию. Пока что он находится в центре временного содержания иностранных граждан.