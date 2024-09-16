Во Владивостоке малолитражка сбила двух человек

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Артеме иностранец нарушил три ПДД, чем привлек внимание полиции. Оказалось, что водительских прав у него нет, теперь он должен заплатить штраф, а также покинуть Россию. Пока что он находится в центре временного содержания иностранных граждан.