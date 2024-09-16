Экипаж самолета, следовавшего в Челябинск, пытались ослепить при взлете в Санкт-Петербурге

Чрезвычайная ситуация случилась в ночь на 15 сентября, когда самолет Боинг-738, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Челябинск, взлетал из питерского аэропорта. В этот момент неизвестные предприняли попытку ослепить экипаж воздушного судна. К счастью, им этого не удалось и взлет прошел с штатном режиме.