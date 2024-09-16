Илон Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал предприниматель.
Он также добавил, что, несмотря на отсутствие попыток покушения на Джо Байдена, действующий президент Штатов в любом случае превратился в ходячий труп.
Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент «в безопасности», заверил его штаб по переизбранию.
Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.
Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.