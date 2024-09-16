Илон Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа

Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент «в безопасности», заверил его штаб по переизбранию.