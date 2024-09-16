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Илон Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, комментируя в соцсети X повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается убить демократов.

Источник: AP 2023

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал предприниматель.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие попыток покушения на Джо Байдена, действующий президент Штатов в любом случае превратился в ходячий труп.

Ранее в воскресенье рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде произошла стрельба. CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти расценивают инцидент как попытку покушения на политика. Сам экс-президент «в безопасности», заверил его штаб по переизбранию.

Сын политика Дональд Трамп — младший, в свою очередь, сообщил, что возле места ЧП нашли автомат АК-47, а подозреваемого уже задержали.

Секретная служба расследует происшествие. Действующие президент США и вице-президент Джо Байден и Камала Харрис проинформированы о случившемся.

Трамп Дональд