33 человека получили травмы в ДТП за неделю в Иркутске и районе

За прошедшую неделю с 9 по 15 сентября на территории Иркутска и района произошло 23 аварии. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции областного центра, в ДТП пострадало 26 взрослых и семь детей. К счастью, погибших не было.