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33 человека получили травмы в ДТП за неделю в Иркутске и районе

Всего с 9 по 15 сентября произошло 23 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю с 9 по 15 сентября на территории Иркутска и района произошло 23 аварии. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции областного центра, в ДТП пострадало 26 взрослых и семь детей. К счастью, погибших не было.

— Мы призываем всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению установленных правил и взаимовежливому поведению в процессе движения! — обратились госавтоинспекторы.

Всего за неделю машины 13 раз врезались друг в друга, по одному разу сбивали животное и сталкивались с припаркованным авто. В двух случаях транспортные средства съезжали с дороги и в четырех наезжали на пешеходов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летняя женщина погибла в аварии в Братске. 23-летнюю пассажирку с травмами отвезли в больницу.