Спасатели из Хабаровского края продолжат искать пропавших в Охотском море

Уже больше месяца идут поиски пропавших в Охотском море людей. По данным МЧС, маломерное судно катамаранного типа вышло с мыса Перовского Николаевского района в сторону Сахалина 9 августа, но трое человек на связь так и не вышли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вертолет Ми-8 со спасателями МЧС проверил территорию от Николаевска-на-Амуре до Охотска. С воздуха они осмотрели акваторию, берег и близлежащие острова. Всего — около 1,8 тысячи квадратных километров. Параллельно идет работа наземных групп по обращению сотрудников полиции.
Воздушное судно со спасателями вернулось в пункт постоянной дислокации. Продолжается расследование.
«В результате обследования территории наземными группами, специалистами на маломерных судах, авиацией МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС осмотрено более 196 тысяч квадратных километров водной поверхности и свыше 11,6 тысячи километров прибрежной черты, включая бухты, заливы, небольшие острова. Проводится оповещение судов, проходящих в данном районе», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.