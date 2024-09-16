Спасатели из Хабаровского края продолжат искать пропавших в Охотском море

Уже больше месяца идут поиски пропавших в Охотском море людей. По данным МЧС, маломерное судно катамаранного типа вышло с мыса Перовского Николаевского района в сторону Сахалина 9 августа, но трое человек на связь так и не вышли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".