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Спасатели из Хабаровского края продолжат искать пропавших в Охотском море

Они обследовали территорию от Николаевска-на-Амуре до Охотска.

Источник: Комсомольская правда

Уже больше месяца идут поиски пропавших в Охотском море людей. По данным МЧС, маломерное судно катамаранного типа вышло с мыса Перовского Николаевского района в сторону Сахалина 9 августа, но трое человек на связь так и не вышли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Вертолет Ми-8 со спасателями МЧС проверил территорию от Николаевска-на-Амуре до Охотска. С воздуха они осмотрели акваторию, берег и близлежащие острова. Всего — около 1,8 тысячи квадратных километров. Параллельно идет работа наземных групп по обращению сотрудников полиции.

Воздушное судно со спасателями вернулось в пункт постоянной дислокации. Продолжается расследование.

«В результате обследования территории наземными группами, специалистами на маломерных судах, авиацией МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС осмотрено более 196 тысяч квадратных километров водной поверхности и свыше 11,6 тысячи километров прибрежной черты, включая бухты, заливы, небольшие острова. Проводится оповещение судов, проходящих в данном районе», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС