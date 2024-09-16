Лесные пожары вновь разгораются в Хабаровском крае

Лесные пожары возвращаются в Хабаровский край вместе с наступлением осени — на сегодняшний день в регионе действуют три термоточки, которые охватывают площадь в 48 гектаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время два возгорания уже локализованы. На тушении задействованы 34 человека, восемь единиц наземной техники, самолёты Cessna-182 и Ан-2.
Согласно данным интерактивной карты лесных пожаров региона, две термоточки находятся в районе имени Полины Осипенко. Один пожар, в 40,9 километрах к северо-западу от села Бриакан возник из-за действий местных жителей, а второй — в двух километрах от села Гуга — имеет грозовую природу. Кроме того, одно возгорание действует в Солнечном районе — севернее посёлка Дуки.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, длительное отсутствие значительных осадков в нескольких районах региона привело к повышению класса пожарной опасности.
Уже в пяти муниципальных образованиях установился 4 высокий класс пожарной опасности: в Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Хабаровском Ванинском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. Это значит, что в данных муниципальных образованиях риск возникновения ландшафтных пожаров весьма велик, и одна искра может привести к необратимым последствиям.
Стоит отметить, что распоряжением правительства Хабаровского края введён особый противопожарных режим на территории 12 районов: Охотского муниципального округа, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского и Хабаровского муниципальных районов установлен особый противопожарный режим.
Этот режим означает: запрет на разведение открытого огня, в том числе в мангалах, и проведение любых огневых работ. За нарушение требований в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в отношении граждан до 20 тысяч рублей, в отношении должностных лиц до 60 тысяч рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 80 тысяч рублей. максимальная для юридических лиц ответственность предусмотрена в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей.