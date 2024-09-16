40 взрослых и 9 детей пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

Одними из распространенных причин автопроисшествий за неделю с 9 по 15 сентября стали неправильно выбранная скорость в определенных условиях и нарушение порядка проезда. Также причинами ДТП становились неправильная постановка машины на дороге, нарушение проезда пешеходного перехода и выезд на встречку.