40 взрослых и 9 детей пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области

В Иркутской области за неделю произошло 38 ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в авариях получили травмы 50 взрослых и девять детей.
— В трех случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея права управления. Два водителя оставили место ДТП и в трех авариях водители находились за рулем в состоянии опьянения, — поделились инспектор.
Одними из распространенных причин автопроисшествий за неделю с 9 по 15 сентября стали неправильно выбранная скорость в определенных условиях и нарушение порядка проезда. Также причинами ДТП становились неправильная постановка машины на дороге, нарушение проезда пешеходного перехода и выезд на встречку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в областном центре и районе произошло 23 автоаварии. В них получили травмы 33 сибиряка.