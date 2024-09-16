Школьного стрелка из Хабаровска поместили под домашний арест

— Сообщается, что 14 сентября 2024 года подросток из хулиганских побуждений произвёл выстрел из сигнальной ракетницы в сверстника, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Степанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в релизе.