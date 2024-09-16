Школьного стрелка из Хабаровска поместили под домашний арест

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту стрельбы в хабаровской школе № 30. Доклад об обстоятельствах применения одним из учеников против другого сигнальной ракетницы будет представлен в центральный аппарат ведомства. Об этом говорится в официальном заявлении в Телеграм-канале СКР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сообщается, что 14 сентября 2024 года подросток из хулиганских побуждений произвёл выстрел из сигнальной ракетницы в сверстника, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Сергею Степанову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в релизе.
Наше издание ранее сообщало, что в субботу утром на перемене один из девятиклассников выстрелил своему сверстнику в лицо из принесённой в школу сигнальной ракетницы. В результате 15-летний подросток получил тяжёлые травмы. У него оказалась сломана лобовая кость. Потребовалась операция. Угрозы жизни нет.
— По поручению прокурора Хабаровска прокуратурой Центрального района по этому факту организована проверка. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства руководством школы, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. — По результатам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение нарушений закона и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Одновременно прокуратура района взяла под контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту стрельбы в школе по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Максимальная санкция этой статьи предполагает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
Как уточнили в региональном управлении СКР, в отношении ранившего сверстника ракетницей подростка суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.