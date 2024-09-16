Бастрыкину доложат об избиении мужчины охранниками у ресторана в Перми

Председатель СК РФ ждёт доклад о проверке по факту избиения мужчины охранниками возле ресторана в центре Перми, сообщает телеграм-канал следственного комитета России.
Речь идёт о драке, которая произошла предположительно в выходные возле ресторана «Кама» на улице Сибирской. По словам очевидцев, охрана (по предварительным данным состоявшая из мигрантов) не пропустила заведение одного из посетителей, после чего началась словесная перепалка. На видео, опубликованном в телеграм-канале ЧП Пермь | новости, видно, что впоследствии мужчину избивают несколько человек, один из них душит его. Очевидцы говорят, что в лицо пострадавшего также распылили перцовый баллончик.
После случившегося СК СКР по Пермскому краю начал доследственную проверку по факту хулиганства. Её результаты ждёт глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«В социальных медиа сообщается, что в Перми мигранты-охранники одного из развлекательных заведений города не пропустили местного жителя. Впоследствии произошла драка с использованием перцового баллончика. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — комментируют ситуацию в СК РФ.
Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября в Перми произошла драка в другом заведении города — баре «Доски» на улице Ленина. После происществия задержали только одного мужчину, который при этом получил серьёзные травмы во время драки.