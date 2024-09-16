Бастрыкину доложат об избиении мужчины охранниками у ресторана в Перми

Речь идёт о драке, которая произошла предположительно в выходные возле ресторана «Кама» на улице Сибирской. По словам очевидцев, охрана (по предварительным данным состоявшая из мигрантов) не пропустила заведение одного из посетителей, после чего началась словесная перепалка. На видео, опубликованном в телеграм-канале ЧП Пермь | новости, видно, что впоследствии мужчину избивают несколько человек, один из них душит его. Очевидцы говорят, что в лицо пострадавшего также распылили перцовый баллончик.