Число пострадавших в ДТП с автобусом и самосвалом в Прикамье выросло до 9

Однако 15 сентября информацию уточнили в Минздраве Пермского края, где сообщили, что в результате аварии пострадали 9 человек, один из которых — ребёнок. После ДТП всех их госпитализировали. Однако лечение в больнице в итоге проходит только одна пострадавшая.