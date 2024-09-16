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Число пострадавших в ДТП с автобусом и самосвалом в Прикамье выросло до 9

В больнице после аварии остаётся женщина.

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом и самосвалом в Прикамье выросло до 9.

Речь идёт об аварии, произошедшей на автодороге Березники — Чкалова 14 сентября. По предварительным данным, водитель самосвала потерял управление, вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. СУ СКР по Пермскому краю начал проводить проверку.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Эти данные приводило в том числе следственное управление.

Однако 15 сентября информацию уточнили в Минздраве Пермского края, где сообщили, что в результате аварии пострадали 9 человек, один из которых — ребёнок. После ДТП всех их госпитализировали. Однако лечение в больнице в итоге проходит только одна пострадавшая.

«На данный момент лечение в условиях стационара проходит одна женщина, находится в состоянии средней тяжести. Остальные 8 человек отправлены на амбулаторное лечение», — рассказали сайту perm.aif.ru в региональном минздраве.