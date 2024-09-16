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Ехал с пассажирами: в Миассе на ходу загорелся автобус

В Миассе в утренний час пик сгорел автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе ранним утром 16 сентября сгорел автобус.

По словам очевидцев, автобус ехал по маршруту № 31. В салоне появился дым, его становилось все больше и больше. Водитель затормозил и выпустил пассажиров на улицу, а сам схватился за огнетушитель. Но подручными средствами справиться с пожаром не получилось. Вскоре автобус целиком объяло пламя. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, при происшествии никто не пострадал. Тушить автобус приехали семь пожарных на двух автоцистернах. С огнем удалось справиться, причины возгорания сейчас выясняют.

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