Ехал с пассажирами: в Миассе на ходу загорелся автобус

По словам очевидцев, автобус ехал по маршруту № 31. В салоне появился дым, его становилось все больше и больше. Водитель затормозил и выпустил пассажиров на улицу, а сам схватился за огнетушитель. Но подручными средствами справиться с пожаром не получилось. Вскоре автобус целиком объяло пламя. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.