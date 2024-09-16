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12-летняя девочка, которой в Иркутске восстанавливали лицо, вернулась домой

Девочка уехала в Узбекистан после многих лет проведенных в России на лечении.

Девочка, лицо которой восстанавливали иркутские врачи, вернулась в Узбекистан. Об этом сообщает «КП-Иркутск».

По информации издания, когда девочке было 3 года она в день рождения своей матери практически лишилась лица — в доме взорвался газовый баллон, из-за чего девочка получила сильные ожоги лица. Врачи из Узбекистана считали, что помочь в этом случае нельзя.

Однако помощь смогли оказать в Иркутске. Хирург Игорь Куклин бесплатно провел девочке более 10 операций. Сейчас девочке 12 лет. Она покинула Иркутск и вернулась на родину в Узбекистан. Дальнейшее восстановление ее лица под вопросом.

Отметим, что последняя операция состоялась в августе 2022 года. Параллельно помогали косметологи одно из иркутских центров.

Девочка вернулась в Узбекистан, поскольку соскучилась по родителям. В Иркутске девочка жила с женщиной по имени Шахло, оформившей над ней опеку. Именно она помогла найти врачей и организовать помощь пострадавшей.

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