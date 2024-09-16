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Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место», — сказал Гладков в видеосообщении.