Губернатор рассказал о последствиях обстрела Белгорода

«Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место», — сказал Гладков в видеосообщении.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании в жилые помещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода. Сейчас поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения, выехал на место», — сказал Гладков в видеосообщении.