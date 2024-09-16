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Бастрыкину доложат о травмировании 3-летнего ребенка в детсаду под Уфой

Он упал с качели и сломал руку.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами травмирования трехлетнего мальчика в детском саду в Булгаково Уфимского района. Из-за отсутствия в учреждении медпункта ему вовремя не оказали помощь.

По данным Следкома, у мальчика диагностировали перелом руки и ему необходима была помощь врача. Однако своевременно он ее не получил. В региональном ведомстве по данному факту начали проверку.

«Председатель СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по РБ Евгению Лагацкому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировал в следкоме.

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