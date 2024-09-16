В Крыму локализовали крупный лесной пожар

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Кольчугино. Там загорелась сухая растительность. На место прибыли сотрудники МЧС. В связи с сильным ветром и жарой к тушению огня привлекли вертолет. Ми-8 сбросил 55 тонн воды. Ее берут из реки Западный Булганак.