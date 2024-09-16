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Огнем было охвачено больше 20 павильонов: в Аксае произошел пожар на рынке

Спасатели несколько часов тушили крупный пожар на Аксайском рынке.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае произошел крупный пожар на рынке. ЧП случилось ранним утром 16 сентября на улице Ленина, 16.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, рынок начал полыхать около 03:33. Клубы дыма заполонили все близлежащие улицы города. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории рынка.

— По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание торговых павильонов. Площадь пожара 2000 квадратных метров, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Локализовать огонь спасатели смогли в 04:21. Стало известно, что пламенем было охвачено 25 торговых павильонов. Полностью ликвидировать возгорание удалось ближе к семи часам утра. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали больше 120 спасателей и 38 спецмашин. Сейчас на месте ЧП продолжают работать специалисты. Причина пожара устанавливается.