Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на Трампа

Секретная служба США подтвердила, что ее агенты открыли огонь по человеку с автоматом рядом с гольф-клубом кандидата в президенты Дональда Трампа после того, как сотрудник заметил высунутый из кустов ствол, сообщает CNN.



Очевидец рассказал, что видел, как человек выбежал из кустов к автомобилю, сел в него и уехал. Его задержали в соседнем округе. В кустах были найдены автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.



Трамп находился в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Экс-президент после произошедшего вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.



ФБР заявило, что начало расследование инцидента, который «выглядит как попытка покушения». Расследование ведет также Секретная служба.



Экс-президент играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. После произошедшего он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся». По информации The New York Post, сотрудники Секретной службы открыли стрельбу по подозрительному человеку, у которого был АК-47.



Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «с облегчением узнали», что Трамп «в безопасности», рассказали в Белом доме.