За погибших в вездеходе работников выплатят компенсацию

Дело в том, что их мужья погибли во время исполнения трудовых обязанностей в геофизической компании. В ноябре прошлого года вездеход геофизиков в двухстах километрах от поселка Ербогачен в Катангском районе попал в ледовую засаду — провалился под лед на ручье Россоха, который является притоком реки Ичёра. Четверо мужчин, бывших в вездеходе, спастись не смогли. Семьям был причинен огромный моральный вред. Прокуратура района отправила в суд исковые заявление о защите прав потерпевших женщин и ребенка одной из них.
Одной из женщин была присуждена компенсация в 1,5 млн рублей, другой и ее ребенку — в 1,6 млн рублей. Кроме того, прокуратура выявила факт неудовлетворительной организации производства работ и нарушения трудового законодательства. В адрес директора Красноярского филиала компании внесено представление. Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по этому случаю.