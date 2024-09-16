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За погибших в вездеходе работников выплатят компенсацию

Две женщины — одна из Ангарска, другая из Свердловской области — обратились в прокуратуру Катангского района, прося защитить их права.

Дело в том, что их мужья погибли во время исполнения трудовых обязанностей в геофизической компании. В ноябре прошлого года вездеход геофизиков в двухстах километрах от поселка Ербогачен в Катангском районе попал в ледовую засаду — провалился под лед на ручье Россоха, который является притоком реки Ичёра. Четверо мужчин, бывших в вездеходе, спастись не смогли. Семьям был причинен огромный моральный вред. Прокуратура района отправила в суд исковые заявление о защите прав потерпевших женщин и ребенка одной из них.

Одной из женщин была присуждена компенсация в 1,5 млн рублей, другой и ее ребенку — в 1,6 млн рублей. Кроме того, прокуратура выявила факт неудовлетворительной организации производства работ и нарушения трудового законодательства. В адрес директора Красноярского филиала компании внесено представление. Прокуратура продолжает надзорные мероприятия по этому случаю.

права человека