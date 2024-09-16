В Омской области на рыбалке погибли пять человек

Мы постоянно напоминаем рыбакам об этом в ходе профилактических и надзорных мероприятий. Также мы настоятельно рекомендуем не выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном катере или лодке. Особую осторожность следует соблюдать при рыбалке с надувных лодок. Здесь есть опасность прокола резины, поэтому не следует заплывать в закоряженные места", — рассказали спасатели.