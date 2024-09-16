В Омской области на рыбалке погибли пять человек

Как сообщается, в 2024 году на территории Омской области из-за несоблюдения правил безопасности на воде во время рыбалки погибли пять человек.
"Основное нарушение при ловле рыбы с лодки — отсутствие спасательного жилета. Оказавшись в холодной воде, человек быстро погибает. Жилет же помогает остаться на плаву.
Мы постоянно напоминаем рыбакам об этом в ходе профилактических и надзорных мероприятий. Также мы настоятельно рекомендуем не выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на неисправном катере или лодке. Особую осторожность следует соблюдать при рыбалке с надувных лодок. Здесь есть опасность прокола резины, поэтому не следует заплывать в закоряженные места", — рассказали спасатели.
В ведомстве напомнили, что навигация для маломерных судов в Омской области продлится до 31 октября 2024 года, потом выход на воду будет запрещен.