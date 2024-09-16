В Челябинске задержали лжегазовика, обокравшего пенсионеров на 1 млн

Оперативниками установлено, что он под видом сотрудника газовой службы проникал в квартиры людей пенсионного возраста и говорил, что нужно проверить исправность газовых плит. После этого давал потерпевшим в руки портативное зарядное устройство и просил пройти на кухню. Он говорил им считать до определенного числа, пока идет проверка газового оборудования.