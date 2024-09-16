В Челябинске задержали лжегазовика, обокравшего пенсионеров на 1 млн

Оперативниками установлено, что он под видом сотрудника газовой службы проникал в квартиры людей пенсионного возраста и говорил, что нужно проверить исправность газовых плит. После этого давал потерпевшим в руки портативное зарядное устройство и просил пройти на кухню. Он говорил им считать до определенного числа, пока идет проверка газового оборудования.
«В процессе он просил снять золотые украшения при их наличии, чтобы потерпевших не ударило током. Улучая удобный момент, он забирал ювелирные изделия с собой. Если украшений не было, то пока потерпевшие стояли с пауэрбанком на кухне, проходил по комнатам и похищал денежные средства», — рассказали в ГУ МВД региона.
Таким образом, злоумышленник совершил 6 эпизодов краж на территории разных районов. Сумма ущерба от его противоправных действий составила около 1 млн рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела.