В Белгороде из-за обстрела ВСУ повреждены жилые дома и машины

Так, по данным корреспондента ТАСС, на улице Есенина, 36, в Белгороде сгорели как минимум четыре автомобиля, еще четыре посечены осколками. Также повреждены несколько многоквартирных жилых домов, где, в частности, выбиты стекла, а также два торговых здания. На местах работают сотрудники полиции, МЧС.