В Белгороде из-за обстрела ВСУ повреждены жилые дома и машины

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Белгород вновь подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждены машины и жилые дома, передает корреспондент ТАСС.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков в видеосообщении в своем Telegram-канале сообщил, что Белгород подвергся обстрелу, есть данные о возгорании автомобилей и попадании осколков в жилые помещения. Губернатор выехал на места происшествия.
Так, по данным корреспондента ТАСС, на улице Есенина, 36, в Белгороде сгорели как минимум четыре автомобиля, еще четыре посечены осколками. Также повреждены несколько многоквартирных жилых домов, где, в частности, выбиты стекла, а также два торговых здания. На местах работают сотрудники полиции, МЧС.