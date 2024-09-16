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Автоледи на иномарке столкнулась с 17-летним мотоциклистом в Уфе

В минувшую субботу, 14 сентября, в столице Башкирии произошла авария по вине 46-летней водительницы «Лексуса».

Женщина двигалась по проспекту Октября и при повороте во двор врезалась в попутный мотоцикл «Ямаха» с 17-летний юношей за рулем.

В итоге подросток получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.