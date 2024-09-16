Автоледи на иномарке столкнулась с 17-летним мотоциклистом в Уфе

Женщина двигалась по проспекту Октября и при повороте во двор врезалась в попутный мотоцикл «Ямаха» с 17-летний юношей за рулем.
В итоге подросток получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
В минувшую субботу, 14 сентября, в столице Башкирии произошла авария по вине 46-летней водительницы «Лексуса».
Женщина двигалась по проспекту Октября и при повороте во двор врезалась в попутный мотоцикл «Ямаха» с 17-летний юношей за рулем.
В итоге подросток получил травмы и попал в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.