В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за сроков уборочной кампании

Как рассказал руководитель «Племзавод “Ирмень” Олег Бугаков, сейчас в хозяйстве предстоит убрать около 14 тысяч га, на сегодня убрано 40%. А ранее председатель кооператива “Травнинский” из Доволенского района Денис Виноградов рассказывал, что рожь выросла меньше, чем нужно: всего на высоту в 120 сантиметров, а не 180. Сильно потеряла в качестве и пшеница — из нее нельзя испечь хлеб, потому что она напиталась влагой.