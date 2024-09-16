В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за сроков уборочной кампании

В Новосибирской области аграрии не успевают убрать урожай к сроку до наступления постоянных заморозков: сроки оттянули затяжные дожди в начале сентября. И хоть сейчас погода осадками не балует, темпы уборочной кампании сейчас очень замедлились.
Ради помощи фермерским и крестьянским хозяйствам, чтобы с них не взяли дополнительные штрафы кредиторы, на территории всего региона ввели режим ЧС.
— Самое плохое, что страдает качество урожая. Мало того, есть серьёзные риски недополучения запаса семян, потому что проросшие злаковые с низкой всхожестью вряд ли можно будет применять на посевной 2025 года. Ситуация чрезвычайная, таких тяжёлых погодных условий не могут вспомнить ни сегодняшние руководители, ни старожилы, поэтому введённый режим ЧС абсолютно обоснован и необходим, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников после рабочей поездки на поля региона.
Как рассказал руководитель «Племзавод “Ирмень” Олег Бугаков, сейчас в хозяйстве предстоит убрать около 14 тысяч га, на сегодня убрано 40%. А ранее председатель кооператива “Травнинский” из Доволенского района Денис Виноградов рассказывал, что рожь выросла меньше, чем нужно: всего на высоту в 120 сантиметров, а не 180. Сильно потеряла в качестве и пшеница — из нее нельзя испечь хлеб, потому что она напиталась влагой.
Напомним, режим ЧС был введен в Новосибирской области с 10 сентября. Он позволяет обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных для региона в 2024 году.