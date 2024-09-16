«Этот парень часто бывал у нас дома, общался с сыном»: библиотекаря из Бурятии жестоко убили из-за 9 тысяч рублей

Верховный суд Бурятии вынес вердикт двум жителям Бурятии, обвиняемых в убийстве сельского библиотекаря Светланы Исаевой. Мужчины устроили жестокую расправу над беззащитной 60-летней женщиной, проникнув в ее дом через гараж. Их наживой стали 9 тысяч рублей…
Проникли в дом через гараж.
Эту жуткую историю КП-Иркутск рассказывала ранее. Все произошло в селе Бичура в 2022 году.
— Мы с женой были в браке 33 года. У нас двое взрослых детей, — рассказывал супруг погибшей Владимир Исаев. — Светлана всю жизнь работала в библиотеке. Ее знали и любили многие жители поселка…
Мужчина трудился в охотнадзоре, занимался борьбой с браконьерами. В 2016 году Владимир сменил место работы и перебрался в Забайкальский край, где расположен национальный парк «Чикой». Дочь супругов на тот момент уже переехала в Иркутск, а сын работал вахтовым методом, в поселке бывал редко. Светлана осталась жить в доме одна.
— Мы старались навещать друг друга в выходные. Расстояние между нами было всего 145 километров. Выбирались в походы на природу. Планировали, что жена переедет ко мне в Забайкальский край после Нового года.
Однако планам Исаевым не суждено было сбыться. 9 декабря Владимиру позвонил муж сестры Светланы и сообщил, что женщину убили.
Библиотекарь не вышла с утра на работу и не отвечала на телефонные звонки. Коллеги запереживали и позвонили родным, а те поехали к дому Исаевых, чтобы проверить, все ли в порядке. Увидев, что ворота гаража открыты, родственники заподозрили неладное. Внутри дома их ждала страшная картина: Мертвая Светлана лежала на полу…
Следователи выяснили, что неизвестные перелезли через забор во двор. Входная дверь дома была закрыта изнутри, но во внутрь помещения можно попасть также и через гараж. Они расшатали двери, чтобы те открылись. По пути захватили массивный стальной ключ из ящика для инструментов Владимира.
Услышав шум, Светлана вышла из спальни навстречу непрошенным гостям, пыталась оказать сопротивление. Они поочередно нанесли женщине несколько ударов ключом по голове. У несчастной не было шансов спастись. Она скончалась на месте…
— Из дома пропали деньги и имущество на сумму 9 тысяч рублей. Преступники тщательно убрали за собой, не оставили после себя ни следов, ни улик. У следователей не было никаких зацепок…
Предположили, что в доме могут быть деньги.
Прошло больше полугода, когда Владимира Исаева вызвали на допрос в Следственный комитет. Ему сообщили, что нашелся один из подозреваемых, он дал признательные показания. Выяснилось страшное: в убийстве замешан давний знакомый их сына.
— Его зовут Геннадий Рыкин (имя изменено — прим. Редакции). Они познакомились, когда вместе добывали в тайге орех. Когда вахта закончилась, приятель решил остаться в Бичуре. Геннадий бывал у нас в доме, знал расположение комнат и то, что в помещение можно попасть через гараж. Светлана тоже была знакома с ним, всегда радушно принимала его в гостях, приглашала к столу…
Как рассказывал Владимир, в ту ночь Геннадий выпивал вместе со своим знакомым, который тоже родом из Бичуры. Второму были нужны деньги. Мужчины знали, что сын Исаевых часто ездит на вахты, поэтому могли предположить, что в доме есть чем поживиться.
— Я уверен, что они, узнав о том, что сына не было в тот вечер в Бичуре, а жена находится одна, спланировали это преступление. Работали в перчатках, тщательно замели все следы за собой. После убийства сожгли свою одежду, а пепел выбросили. После случившегося Геннадий уехал на время из поселка, а затем вернулся и жил как ни в чем не бывало. Примерно через неделю после похорон позвонил сыну и выражал свои «искренние» соболезнования. В конце 2023 года следователи задержали и второго подозреваемого.
37 лет колонии на двоих.
На днях Верховный суд Бурятии огласил мужчинам приговор. Их признали виновными в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Разбой».
— С учетом мнения присяжных, одному обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Второму — лишение свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии особого режима, — сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Бурятия.
Владимир рассказывает, что приговор суда обжаловать не планирует. Однако, мужчина надеялся, что обвиняемые получат более строгое наказание.
— На суде они отрицали все до последнего, хотя во время следствия давали признательные показания. Никах извинений от них в свой адрес я не услышал. Как и не увидел какого-либо раскаяния…