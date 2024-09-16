«Этот парень часто бывал у нас дома, общался с сыном»: библиотекаря из Бурятии жестоко убили из-за 9 тысяч рублей

— Я уверен, что они, узнав о том, что сына не было в тот вечер в Бичуре, а жена находится одна, спланировали это преступление. Работали в перчатках, тщательно замели все следы за собой. После убийства сожгли свою одежду, а пепел выбросили. После случившегося Геннадий уехал на время из поселка, а затем вернулся и жил как ни в чем не бывало. Примерно через неделю после похорон позвонил сыну и выражал свои «искренние» соболезнования. В конце 2023 года следователи задержали и второго подозреваемого.