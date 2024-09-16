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Самолет S7 не смог прилететь вовремя в Новосибирск из-за проблем с двигателем

Самолет «Минеральные воды — Новосибирск» не смог вылететь в пункт назначения из-за технической неполадки.

Об этом сообщили в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

14 сентября в 13:02 самолет Airbus A320 авиакомпании S7 (авиакомпания «Сибирь») готовился к вылету из аэропорта Минеральных вод.

Перед взлетом экипаж обнаружил техническую неисправность первого двигателя. Во избежание опасности воздушное судно вернули на стоянку с места запуска.

Неполадку все же удалось устранить, потому что на сайте авиакомпании сообщается, что позже самолет смог подняться в воздух — в 14:20.

14 сентября в самолете, который следовал из Новосибирска в Челябинск, умер пенсионер.