Самолет S7 не смог прилететь вовремя в Новосибирск из-за проблем с двигателем

Об этом сообщили в Telegram-канале AVIAINCIDENT.
14 сентября в 13:02 самолет Airbus A320 авиакомпании S7 (авиакомпания «Сибирь») готовился к вылету из аэропорта Минеральных вод.
Перед взлетом экипаж обнаружил техническую неисправность первого двигателя. Во избежание опасности воздушное судно вернули на стоянку с места запуска.
Неполадку все же удалось устранить, потому что на сайте авиакомпании сообщается, что позже самолет смог подняться в воздух — в 14:20.
14 сентября в самолете, который следовал из Новосибирска в Челябинск, умер пенсионер.