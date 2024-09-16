В мэрии Екатеринбурга рассказали, что делать при атаке беспилотника

Также рассказан алгоритм действий, если при атаке беспилотников вы оказались на улице, в транспорте или в автомобиле. Отмечается, что самое главное в любой экстремальной ситуации — сохранять спокойствие и действовать соответственно обстановке. В первую очередь нужно покинуть открытое пространство.