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Вода затопила 316 дачных участков в Новосибирске: продолжается откачка

Режимы ЧС были объявлены не только в Новосибирской области, но и в соседних Кемеровской, Омской и Томской областях.

Источник: телеграм мэра

В Новосибирске остаются подтопленными 316 дачных и садовых участков. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, в настоящее время ведется активная откачка воды с затопленных территорий. Причиной повышения уровня грунтовых вод стали продолжительные ливневые дожди, которые также привели к введению чрезвычайного положения в регионе из-за значительного ущерба, нанесенного аграриям.

Режимы ЧС были объявлены не только в Новосибирской области, но и в соседних Кемеровской, Омской и Томской областях. Власти Красноярского и Алтайского края также рассматривают возможность введения аналогичных мер.

МЧС