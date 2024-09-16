Вода затопила 316 дачных участков в Новосибирске: продолжается откачка

В Новосибирске остаются подтопленными 316 дачных и садовых участков. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
По его словам, в настоящее время ведется активная откачка воды с затопленных территорий. Причиной повышения уровня грунтовых вод стали продолжительные ливневые дожди, которые также привели к введению чрезвычайного положения в регионе из-за значительного ущерба, нанесенного аграриям.
Режимы ЧС были объявлены не только в Новосибирской области, но и в соседних Кемеровской, Омской и Томской областях. Власти Красноярского и Алтайского края также рассматривают возможность введения аналогичных мер.