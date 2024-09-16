За три дня мошенники украли у жителей Иркутской области более 12,5 млн рублей

В Иркутской области за последние три дня жертвами мошенников становились, пенсионеры, работники банка, водители, машинисты, слесари и уборщицы. А в руки лже-специалистов суммарно было отдано более 12,5 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, самой крупной суммы лишился 48-летний водитель из Ангарска — 3,5 миллиона рублей. Он пытался заработать на фондовом рынке.
— Аналогичным методом обманули двух жительниц Усть-Илимского района. Женщина увидела в интернете объявление о заработке на бирже. Потерпевшая внесла деньги на указанные счета, «приумножила» капитал, а после захотела вывести «прибыль». Для этого злоумышленники потребовали найти «доверенное лицо». Таким образом, заявительница попросила приятельницу оформить кредит, а все деньги перевести по указанным реквизитам. Суммарно они потеряли свыше 1,7 млн рублей, — поделились полицейские.
А вот необычный случай произошел с работником банка из Иркутска. Ее муж нашел в интернете объявление о продаже иномарки по выгодной цене — всего 180 тысяч рублей. Беседуя с продавцом, удалось скинуть стоимость «Nissan Expert» до 145 тысяч рублей. Правда, деньги потребовали скинуть сразу все, что покупательница и сделала. Больше аферист на связь не вышел и авто не было получено.