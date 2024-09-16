За три дня мошенники украли у жителей Иркутской области более 12,5 млн рублей

А вот необычный случай произошел с работником банка из Иркутска. Ее муж нашел в интернете объявление о продаже иномарки по выгодной цене — всего 180 тысяч рублей. Беседуя с продавцом, удалось скинуть стоимость «Nissan Expert» до 145 тысяч рублей. Правда, деньги потребовали скинуть сразу все, что покупательница и сделала. Больше аферист на связь не вышел и авто не было получено.