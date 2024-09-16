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Российские военные поразили объекты ВСУ в нескольких украинских регионах

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в нескольких украинских областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на “тайном” складе», — сказал он.

Подпольщик отметил, что по Киевской области и пригородам украинской столицы пришлось сразу несколько серий ударов. В городе Фастов поразили склады на железной дороге.

«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — добавил Лебедев.

Также нанесли удары по расположениям ВСУ в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). По информации подполья, в последнем из них украинские боевики понесли особенно крупные потери.

Помимо этого, ударили по Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.