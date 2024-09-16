«В городе Обухов (Киевская область. — Прим. ред.) и рядом с ним три прилета. Есть хорошее поражение живой силы и техники на “тайном” складе», — сказал он.
Подпольщик отметил, что по Киевской области и пригородам украинской столицы пришлось сразу несколько серий ударов. В городе Фастов поразили склады на железной дороге.
«Пригород Житомира, куда переместились бандеровцы из-под Николаева, получил два хороших удара», — добавил Лебедев.
Также нанесли удары по расположениям ВСУ в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). По информации подполья, в последнем из них украинские боевики понесли особенно крупные потери.
Помимо этого, ударили по Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Винницкой областям Украины.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.