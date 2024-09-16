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За последние сутки в Ростовской области произошло порядка 140 пожаров

В Ростовской области за сутки огонь повредил 30 строений во время пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшие сутки произошло около 140 пожаров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Василий Голубев.

Также в Ростовской области спасатели потушили 70 ландшафтных пожаров. Во время ЧП огонь повредил 30 строений, в их числе 13 жилых домов.

— Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь. Сейчас пожарные продолжают тушение одного ландшафтного пожара в левобережной зоне Акасайского района, — говорится в сообщении.

Отметим, что три лесных пожара, которые произошли 15 сентября в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах, были ликвидированы 15 сентября. Общая площадь возгорания составила 9,5 га.

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