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МЧС сообщил о критичной ситуации с пожарами в Воронежской области

Утром в понедельник, 16 сентября, представители ГУ МЧС по Воронежской области обратились к местным жителям с тревожным сообщением: «Ожидается возникновение новых лесных пожаров. Ситуация является критической».

В настоящее время, к 07:35 понедельника, 16 сентября, в Воронежской области не зарегистрировано ни одного выезда пожарных служб. Но только за вчерашний день, 15 сентября, пожарные отряды выезжали на 62 вызова. Прогнозы погоды и ветровые условия в контексте пожарной безопасности крайне тревожны.

Важно: всем жителям сёл и дачникам необходимо привести в порядок свои участки и дачи. Пожар чаще всего возникает из-за некошеной травы рядом со зданиями. На всех частных землях следует сделать запас огнетушащих средств, например, установить бочки с водой. В экстренной ситуации наличие такой бочки может существенно помочь в сохранении дома. Необходимо отказаться от любых огневых работ до окончания действующего особого противопожарного режима.

МЧС