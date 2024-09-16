МЧС сообщил о критичной ситуации с пожарами в Воронежской области

Важно: всем жителям сёл и дачникам необходимо привести в порядок свои участки и дачи. Пожар чаще всего возникает из-за некошеной травы рядом со зданиями. На всех частных землях следует сделать запас огнетушащих средств, например, установить бочки с водой. В экстренной ситуации наличие такой бочки может существенно помочь в сохранении дома. Необходимо отказаться от любых огневых работ до окончания действующего особого противопожарного режима.