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Пожар на центральном рынке в Аксае потушен

В Аксае ликвидировано возгорание на центральном рынке по ул. Ленина 16. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании на рынке поступило в ночь на 16 сентября. Предварительно, огонь повредил 25 павильонов. В результате пожара никто не пострадал.

К тушению возгорания были привлечены более 120 сотрудников МЧС и 38 единиц техники.

МЧС
пожары