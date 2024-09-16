Пожар на центральном рынке в Аксае потушен

Сообщение о возгорании на рынке поступило в ночь на 16 сентября. Предварительно, огонь повредил 25 павильонов. В результате пожара никто не пострадал.
К тушению возгорания были привлечены более 120 сотрудников МЧС и 38 единиц техники.
В Аксае ликвидировано возгорание на центральном рынке по ул. Ленина 16. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
Сообщение о возгорании на рынке поступило в ночь на 16 сентября. Предварительно, огонь повредил 25 павильонов. В результате пожара никто не пострадал.
К тушению возгорания были привлечены более 120 сотрудников МЧС и 38 единиц техники.