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В Перми судебные приставы помогли вернуть матери пятилетнюю дочь

Пермяк скрывал от бывшей жены общего ребенка.

Источник: пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы по Кировскому району краевого ГУФССП России помогли восстановить справедливость и вернуть матери ее пятилетнюю дочь. Девочку скрывал отец и не давал видеться с ней своей бывшей жене.

Женщина обратилась в суд. Исполнительный документ об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка поступил в отделение судебных приставов. Суд предписал выполнить его решение незамедлительно. Были основания, что отец мог воспрепятствовать исполнению решения суда и спрятать дочь.

В краевом ГУФССП сообщили, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав пытался дозвониться отца ребенка мужчина не брал трубку. Приставы сумели установить, что ребенок может находится в детском саду. Вместе с ее мамой они направились в дошкольное учреждение города.

Девочка в присутствии администрации садика выразила согласие отправиться домой с матерью, что зафиксировали акте о совершении исполнительных действий.

Дочь передали матери, исполнительное производство судебные приставы окончили его фактическим исполнением.