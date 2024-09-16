В Перми судебные приставы помогли вернуть матери пятилетнюю дочь

В краевом ГУФССП сообщили, после возбуждения исполнительного производства судебный пристав пытался дозвониться отца ребенка мужчина не брал трубку. Приставы сумели установить, что ребенок может находится в детском саду. Вместе с ее мамой они направились в дошкольное учреждение города.