Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен — РИА Новости. В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов в школе, сообщил глава региона Алексей Текслер в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.

Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.

«Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — отметил Текслер.

Инцидент произошел в школе № 68.

расследование