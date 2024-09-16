В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил он.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, глава города, а также уполномоченный по правам ребенка. Проводятся следственные действия, губернатор взял ситуацию на личный контроль.
Глава региона добавил, что пока непонятно, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана.
«Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — отметил Текслер.
Инцидент произошел в школе № 68.