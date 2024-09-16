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На Урале трое подростков избили восьмиклассника

Инцидентом заинтересовались в полиции и прокуратуре.

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства нанесения телесных повреждений восьмикласснику. 9 сентября на мальчика — ученика местного лицея № 39 — напали трое подростков, они нанесли школьнику телесные повреждения в область лица.

"По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство поставило на контроль ход проведения органами полиции доследственной проверки. Также будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.