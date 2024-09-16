13 жилых и садовых домов сгорели за сутки в Ростовской области

Напомним, в 20 часов 15 сентября Василий Голубев информировал о переходе огня на 29 построек в Аксайском и Неклиновском районах. В этих случаях пострадавших и погибших не было. Всего в тушении задействовали свыше 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.