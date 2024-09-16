13 жилых и садовых домов сгорели за сутки в Ростовской области

За прошедшие сутки при пожарах в Ростовской области сгорели 30 строений, 13 из которых — жилые и садовые дома. Об этом утром 16 сентября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.
— Всем жителям, утратившим имущество, будет оказана помощь, — подчеркнул Василий Голубев.
По данным главы региона, за сутки на Дону произошло почти 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Сейчас продолжается тушение ландшафтного возгорания в левобережной зоне Акасайского района, там горение локализовано.
Кроме того, ранее три лесных пожара на общей площади в 9,5 га потушили в Аксайском, Каменском и Белокалитвинском районах.
Напомним, в 20 часов 15 сентября Василий Голубев информировал о переходе огня на 29 построек в Аксайском и Неклиновском районах. В этих случаях пострадавших и погибших не было. Всего в тушении задействовали свыше 2 тысяч человек и почти 300 единиц техники.